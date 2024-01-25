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        Bekçiler durdurdu, üzerinden 47 sikke ve obje çıktı

        BURSA'da çarşı ve mahalle bekçilerince durdurulan E.Ü.'nün (36) üzerinden tarihi eser niteliği düşünülen 47 sikke ve obje çıktı. 10 farklı suç kaydı da bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:19 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:20
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        Bekçiler durdurdu, üzerinden 47 sikke ve obje çıktı
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        BURSA'da çarşı ve mahalle bekçilerince durdurulan E.Ü.'nün (36) üzerinden tarihi eser niteliği düşünülen 47 sikke ve obje çıktı. 10 farklı suç kaydı da bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Tuz Pazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Haşim İşcan Caddesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, yolda yürüyen E.Ü.'yü şüphe üzerine durdurdu. GBT sorgusu yapan ekipler, E.Ü.'nün 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından 10 farklı kaydının bulunduğunu belirledi. Bu sırada şüphelinin montunun cebindeki kabarıklığı fark edip, üst araması yapan ekipler, plastik kutu içerisine saklanmış halde 47 adet sikke ve obje olduğunu gördü. Tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen sikke ve objelere el konulurken, şüpheli polis merkezine götürüldü. E.Ü. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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