Kazada ölen belediye temizlik görevlisi, engelli kızı için çalışıyormuş BURSA´da belediye temizlik görevlisi olarak çalışan Emin Durmuş'a (53) iş çıkışı motosiklet ile Mesai Takip Sistemi'ne kartını okutmak için gittiği sırada servis midibüsü çarptı. Motosikletinden düşerek, aracın altında 5 metre sürüklenen Emin Durmuş, tedaviye alındığı hastanede 23 saat sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Durmuş´un, emekliliğe hak kazanmasına rağmen, fiziksel engelli olan kızı Senem Durmuş'un (21) bakım ve tedavi masrafları için çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

BURSA´da belediye temizlik görevlisi olarak çalışan Emin Durmuş'a (53) iş çıkışı motosiklet ile Mesai Takip Sistemi'ne kartını okutmak için gittiği sırada servis midibüsü çarptı. Motosikletinden düşerek, aracın altında 5 metre sürüklenen Emin Durmuş, tedaviye alındığı hastanede 23 saat sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Durmuş´un, emekliliğe hak kazanmasına rağmen, fiziksel engelli olan kızı Senem Durmuş'un (21) bakım ve tedavi masrafları için çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

Kaza, 19 Ocak´ta saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Belediyesi´nde temizlik görevlisi olarak çalışan Emin Durmuş, iş çıkışında Karapınar Mahalle Muhtarlığı´nda bulunan Mesai Takip Sistemi'ne kart basmak için 16 AIC 023 plakalı motosikleti ile yola çıktı. D102 Sokak üzerinde seyreden Emin Durmuş yönetimindeki motosiklete, D105 Sokak'a çıktığı sırada S.K. yönetimindeki 16 S 4513 plakalı servis midibüsü çarptı. Motosikletten düşen Durmuş, midibüsün altında kalarak yaklaşık 5 metre sürüklendi. Midibüs sürücüsü, çevredekilerin uyarısıyla aracı durdururken, Durmuş sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan temizlik görevlisi, ambulansla kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Durmuş, 23 saat sonra yaşamını yitirdi. Emin Durmuş'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan servis sürücüsü S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikleti ile yola çıkan Emin Durmuş'a midibüsün çarptığı, motosikletten düşen Durmuş'un midibüsün altında sürüklendiği görüldü. Görüntülere kazayı görenlerin servis sürücüsünü uyarması ve yardıma koşması da yansıdı.

`BEN DE BABAMIN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEĞİM´

Emin Durmuş'un emeklilik hakkı kazanmasına rağmen, doğuştan omurga eğriliği ve spina bifida hastalığı bulunan kızı Senem Durmuş'un tedavisi için gereken 200 bin TL'yi biriktirmek ve bakım masraflarını karşılayabilmek amacıyla belediyede temizlik görevlisi olarak çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

Kardeşinin tedavisi için gereken parayı toplamak için artık tek başına çalışacağını söyleyen ağabey Mustafa Durmuş (31), "Görüntüleri izledim, servis aracı babama çarpıyor, altına alıp yaklaşık 5 metre sürüklüyor. Frene bile basmıyor. Kardeşim fiziksel engelli, babam kardeşimin tedavi masrafları için çalışıyordu. Kardeşim zaten bir dizi ameliyat geçirdi. Bizim için çalıştı ve trafik kazasında kaybettik. Kardeşim için sonda kullanıyoruz, ilaç masrafları var, tıbbi malzemelerini almak için de sigorta gerekiyordu. Babam, kardeşimin iyileşmesi ve düzelmesi için yıllarını verdi, şimdi ben de babamın kaldığı yerden devam edeceğim. Kardeşim için devam edeceğim, artık ben varım" diye konuştu.

`SERVİS ARAÇLARININ MAHALLEMİZİ KULLANMASINI İSTEMİYORUZ´

Aynı bölgede okulların bulunduğunu ve sık sık kaza meydana geldiğini belirten Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır ise "Cuma günü burada talihsiz bir kaza yaşandı, tıpkı bundan önce burada yaşanan kazalar gibi. Bu kaza maalesef bir canımızı bizden kopardı, götürdü. Belediyemizin temizlik görevlisi Emin amcamız bu noktada hayatını kaybetti. Kestel'de bulunan sanayi bölgesinin mahallemizin yakınında olması ve oradan çıkan servis araçlarının, Ankara Yolu Caddesi'ni kullanmadan mahallemizden rastgele geçmesi nedeniyle bir yoğunluk oluşuyor. Burada da böyle bir kaza yaşandı ve Emin amcamız hayatını kaybetti. Biz buraya asfalt set yapılmasıyla ilgili daha önce Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) dilekçe verdik, Yıldırım Belediyesi'ne dilekçe verdik. Buradaki araç trafiğini azaltmak adına, fabrikada işçi taşıyan servis firmalarıyla da görüşmelerimiz oldu. Servis araçlarının mahallemizi kullanmasını istemiyoruz. Burada yaya trafiğinin yoğun olduğunu belirtmemize rağmen, bu işgüzarlık devam etti ve bir canımıza mal oldu. Bu noktada 2 okulumuz var, marketlerimiz var o yüzden yaya trafiğinin yoğun olduğu bir nokta" dedi.

'ARAÇLAR BURADAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR'

Karapınar Mahallesi'nde 44 yıldır yaşadığını söyleyen Gülsüm Karameşe de bölgede okulların olduğuna dikkat çekerek, "Bu sokakta çok fazla kaza oluyor ve mağdur olan insanlar var. Bazı kazalar yaralamalı olsa da son kaza ölümle sonuçlandı. Çok üzüldük, bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Okul çıkış saatlerinde araçların arasından çocuklar geçiyor. Araçlar buradan çok hızlı geçiyor" ifadelerini kullandı.