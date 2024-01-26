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        Annesini bıçaklayarak öldüren zihinsel engelli genç, 112´yi arayıp kendisini ihbar etti

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde zihinsel engelli Umut Buraklar (29), annesi Şafiye Buraklar´ı (56) sırtından bıçaklayarak öldürdü, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak kendisini ihbar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 19:36 Güncelleme: 26.01.2024 - 19:40
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        Annesini bıçaklayarak öldüren zihinsel engelli genç, 112´yi arayıp kendisini ihbar etti
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde zihinsel engelli Umut Buraklar (29), annesi Şafiye Buraklar´ı (56) sırtından bıçaklayarak öldürdü, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak kendisini ihbar etti.

        Olay saat 18.00 sıralarında kırsal Olukman Mahallesi´ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Zihinsel engelli Umut Buraklar, çiftlik evinde tartıştığı annesi Şafiye Buraklar´ı sırtından defalarca bıçakladı. Şafiye Buraklar, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Umut Buraklar, annesinin cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, "Annemi öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Şafiye Buraklar´ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Eşi ile 3 çocuğunun ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenilen kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırılırken, Umut Buraklar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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