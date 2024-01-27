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        Bursa'da mağaza açılışında izdiham

        BURSA'da, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah saatlerinde toplanan kalabalık uzun kuyruklar oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:50
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        Bursa'da mağaza açılışında izdiham
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        BURSA'da, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah saatlerinde toplanan kalabalık uzun kuyruklar oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

        Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. Satılacak eşyaların fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Uzun kuyruk oluşturanlar mağazaya girmek isteyince izdiham oluştu. Ankara Yolu Caddesi´nde olan mağazanın açılışında polis ekipleri mağaza çevresinde geniş güvenlik önemleri alırken, trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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