Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Zihinsel engelli oğlunun öldürdüğü kadının vücudunda 12 bıçak yarası tespit edildi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, zihinsel engelli Umut Buraklar´ın (29) öldürdüğü annesi Şafiye Buraklar'ın (56) vücudunda 12 bıçak yarası tespit edildi. Sorgusunda susan Umut Buraklar, adliyeye çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zihinsel engelli oğlunun öldürdüğü kadının vücudunda 12 bıçak yarası tespit edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, zihinsel engelli Umut Buraklar´ın (29) öldürdüğü annesi Şafiye Buraklar'ın (56) vücudunda 12 bıçak yarası tespit edildi. Sorgusunda susan Umut Buraklar, adliyeye çıkarıldı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında, kırsal Olukman Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 80 oranında zihinsel engelli olduğu öğrenilen Umut Buraklar, çiftlik evinde tartıştığı annesi Şafiye Buraklar'ı sırtından bıçakladı. Şafiye Buraklar, bıçak darbeleriyle yere yığıldı, Umut Buraklar ise annesinin cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Annemi öldürdüm" ihbarında bulundu. Adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, 4 çocuk annesi Şafiye Buraklar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Eşi ile 3 çocuğunun ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenilen kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsisinde çoğu sırtında olmak üzere vücudunda toplam 12 bıçak darbesi tespit edilen Şafiye Buraklar, bugün öğle vakti İnegöl'de Sarı Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sorgulamasında ifade vermeyen Umut Buraklar ise bugün adliyeye çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD ve İngiltere Yemen'e yeni saldırı düzenledi
        ABD ve İngiltere Yemen'e yeni saldırı düzenledi
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Arızalanınca sürücüsünün tamirci aramaya gittiği TIR, yandı
        Arızalanınca sürücüsünün tamirci aramaya gittiği TIR, yandı
        Bakan Kacır: KOSGEB´e destek miktarlarını en az yüzde 100 artırmayı amaçlıy...
        Bakan Kacır: KOSGEB´e destek miktarlarını en az yüzde 100 artırmayı amaçlıy...
        Bursa'da mağaza açılışında izdiham
        Bursa'da mağaza açılışında izdiham
        İznik'te tırda çıkan yangın söndürüldü
        İznik'te tırda çıkan yangın söndürüldü
        Türk firması uzay çöplerinin geri dönüşümü için proje hazırladı
        Türk firması uzay çöplerinin geri dönüşümü için proje hazırladı
        Eline saplanan çivi ile hastaneye geldi
        Eline saplanan çivi ile hastaneye geldi