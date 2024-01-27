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        Zihinsel engelli oğlunun öldürdüğü kadının vücudunda 12 bıçak yarası tespit edildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 22:08 Güncelleme: 27.01.2024 - 22:08
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        Zihinsel engelli oğlunun öldürdüğü kadının vücudunda 12 bıçak yarası tespit edildi (2)
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        YÜKSEKGÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesi Şafiye Buraklar'ı 12 bıçak darbesiyle öldüren ve jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zihinsel engelli Umut Buraklar, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Umut Buraklar, Bursa Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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