Jandarmayı görünce yere attıkları poşetten uyuşturucu, silah ve para çıktı; 2 gözaltı BURSA'da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve hakkında kesinleşmeş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.A. (40) ile çeşitli suçlardan toplam 6 suç kaydı bulunan Y.K.'yı (17) gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarma ekiplerini gördüğünde yere attığı poşetten 134 gram metamfetamin ile 302 gram selvi ele geçirildi.

BURSA'da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve hakkında kesinleşmeş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.A. (40) ile çeşitli suçlardan toplam 6 suç kaydı bulunan Y.K.'yı (17) gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarma ekiplerini gördüğünde yere attığı poşetten 134 gram metamfetamin ile 302 gram selvi ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapan S.A.'nın Gemlik ilçesine geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan sivil ekip, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından S.A., yanında bulunan Y.K. ile birlikte Alemdar Caddesi'nde yakalandı.

Jandarma ekiplerini görünce Y.K.'nın yere attığı poşet, muhafaza altına alındı. Poşeti kontrol eden ekipler, içerisinde 134 gram metamfetamin, 302 gram selvi, kısa sap pompalı tüfek, 7 adet 12 kalibre tüfek fişeği, 8 bin 700 TL olduğunu belirledi. Yapılan kimlik sorgulamasında S.A.'nın hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve ticaretini yapmak, basit yaralama, gibi suçlardan UYAP yakalamasının olduğu tespit edildi. Ayrıca S.A.'nın 34, Y.K.'nın da 6 adet farklı suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

Yakalama şüpheliler, gözaltına alınarak Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.