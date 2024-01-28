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        Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyenler, 1 kilometre kuyruk oluşturdu

        TÜRKİYE'ninönemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Otellerde kalan tatilciler kayak pistlerini doldururken; kara yolu yerine alternatif ulaşımı tercih edenler, teleferik sırasında 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:35
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        Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyenler, 1 kilometre kuyruk oluşturdu
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        TÜRKİYE'ninönemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Otellerde kalan tatilciler kayak pistlerini doldururken; kara yolu yerine alternatif ulaşımı tercih edenler, teleferik sırasında 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

        Türkiye'nin ilk kayak merkezi olma özelliğini taşıyan, kayakseverlerin, 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, sömestir tatili yoğunluğu sürüyor. Kar kalınlığının 70 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 7 derece oldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; kar yağışının 30 Ocak Salı gününe kadar devam edeceği Uludağ'da, yoğun sise rağmen kayak pistleri tatilcilerle doldu. Uludağ yolunda da araç yoğunluğu oluşurken, kış lastiği ve zinciri olmayan araç sürücülerinin Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor.

        9 KİLOMETRELİK HAT İLE ULUDAĞ'A YOLCULUK

        Uludağ'a, 9 kilometrelik adrenalin dolu yolculukla çıkmak isteyen tatilciler ise Türkiye'nin ilk teleferik hattı olarak 1963 yılında faaliyete geçen teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerde teleferik istasyonuna gelen tatilciler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sabah 08.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet veren teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyenler kişi başı 230 TL ödüyor. Bu ücret öğrenciler için 115 TL olarak belirlendi.

        'SIRADA 2 SAATTİR BEKLİYORUM'

        Teleferikle Uludağ'a çıkıp, günübirlik tatil yapan Fatih Baytar, "İstanbul'dan geldik. Uludağ'da çok eğlendik, çocuklarımla beraber kızaklarımızla kaydık, kar topu oynadık" dedi. Çanakkale'den Bursa'ya gelen Sevim Akkaya da "Çanakkale'den buraya geldik. Teleferikle Uludağ'a çıkarak yemek yedik, kızakla kaydık. Teleferikle çıkmak çok eğlenceliydi" diye konuştu. Hafta sonu tatili için Kütahya'dan Bursa´ya gelen Halil Uslu ise Uludağ'a doğal güzelliklerini kuşbakışı izleyebilmek için teleferikle çıkmayı tercih ettiğini belirterek, "Kütahya'dan geldim. Sırada 2 saattir bekliyorum. Araçla Uludağ'a çıktığımız yollar çok yoğun oluyor. Teleferikle çıkmayı tercih ediyorum, maceralı bir yolculuk oluyor. Çok eğleniyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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