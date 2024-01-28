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        Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyenler, 1 kilometre kuyruk oluşturdu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:43 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:45
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        Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyenler, 1 kilometre kuyruk oluşturdu (2)
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        ULUDAĞYOLUNDA YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİ

        Sömestir tatili yoğunluğunun sürdüğü Uludağ'da, hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin de gelmesiyle yoğun araç trafiği oluştu. Uludağ'a kara yoluyla çıkmak isteyen tatilciler, araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Uludağ Yolu'nun 8'inci kilometresindeki Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan Uludağ'a gidiş istikametinde, 1'inci Oteller Bölgesi ve Uludağ Milli Parkı Gişeleri'nden de kent merkezine dönüş istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçları kayan bazı sürücüler zor anlar yaşarken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin verilmedi. Diğer yandan Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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