Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyenler, 1 kilometre kuyruk oluşturdu (2)

ULUDAĞYOLUNDA YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİ

Sömestir tatili yoğunluğunun sürdüğü Uludağ'da, hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin de gelmesiyle yoğun araç trafiği oluştu. Uludağ'a kara yoluyla çıkmak isteyen tatilciler, araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Uludağ Yolu'nun 8'inci kilometresindeki Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan Uludağ'a gidiş istikametinde, 1'inci Oteller Bölgesi ve Uludağ Milli Parkı Gişeleri'nden de kent merkezine dönüş istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçları kayan bazı sürücüler zor anlar yaşarken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin verilmedi. Diğer yandan Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.