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        Eğlence mekanında 3 kişiyi yaralayan şüpheli 128 gün sonra sahte kimlikle yakalandı

        BURSA'da bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, 2 garson ile güvenlik görevlisini tabancayla yaralayan Mertcan A. (26), 128 gün sonra bindiği takside sahte kimlikle yakalandı. Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:10
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        Eğlence mekanında 3 kişiyi yaralayan şüpheli 128 gün sonra sahte kimlikle yakalandı
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        BURSA'da bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, 2 garson ile güvenlik görevlisini tabancayla yaralayan Mertcan A. (26), 128 gün sonra bindiği takside sahte kimlikle yakalandı. Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

        Olay, 23 Eylül 2023´te saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi´nde, bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanında meydana geldi. Garsonlardan Tolga Ergün (21) ve Yiğit Selçuk (30) ile müşteri Mertcan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Mertcan A., üzerindeki tabancayı çekip, ateş etti. Kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan (45) ile Yiğit Selçuk ve Tolga Ergün yaralandı. Şüpheli Mertcan A. 34 GZT 749 plakalı otomobiliyle kaçarken, yaralılar ise araçlarla özel bir hastaneye götürüldü.

        İL DIŞINA KAÇTI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, il dışına çıkan şüphelinin Bursa´ya geri döndüğünü tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mertcan A.´yı takibe aldı. Mertcan A., dün bindiği takside üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan Mertcan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan Mertcan A.'nın, 2 garson ile güvenlik görevlisini yaraladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eğlence mekanından çıkarılan Mertcan A.'nın telefonda konuştuğu, sonra da bir masaya servis yapan garsona tokat attığı görüldü. Çıkan arbedenin ardından Mertcan A.'nın etraftaki kalabalığa rağmen çalışanlara ateş açıp otomobille kaçtığı görüntülere yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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