Sömestirde Uludağ´a tatilci akını; Milli Park Gişeleri´nden 15 günde 41 bin araç geçiş yaptı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatilinin son hafta sonunda pistler doldu. Otellere gelen tatilciler ve günübirlikçiler, gün boyu kayak yaptı. Sömestirde, otellerdeki doluluk oranı yüzde 60 seviyesinde kalırken, Milli Park Gişeleri´nden ise 41 bin araç geçiş yaptı.

Yeni yılı karsız karşılayan, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesiyle Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ, sömestiri, 'Beyaz Cennet' adına yakışır şekilde geçirdi. Otellerin sezonu 15 Aralık'ta açtığı, kayak sezonunun ise ocak ayının ilk haftasında başladığı Uludağ'da, kar kalınlığı 70 santim olarak ölçülürken, en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 2, en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 derece olarak kaydedildi. 15 günlük sömestir tatili boyunca yerli turistlerin yanı sıra Arap ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistleri de ağırlayan Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 60'a ulaştı, misafirhaneler ise tam kapasite doldu. Misafirhanelerdeki tek kişi tam pansiyon fiyatı 1000 ile 1500 lira arasında değişirken, bu rakam otellerde 3 bin liradan başlayıp 45 bin liraya kadar ulaştı. Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlik tatilcilerle yoğun sömestir tatilini geride bırakan Uludağ'da, Milli Park gişelerinden hafta içi günde 2 bin, hafta sonu da günde 3 bin 500 olmak üzere toplam 41 bin araç geçti.

Sömestir tatilinin son hafta sonunda da Uludağ'da yoğunluk hakimdi. Kimi tatilci kayak yapmanın kimisi ise kızakla kaymanın keyfinin çıkardı. Bazı tatilciler de kar üstünde yürüyüp, o anları fotoğrafladı. Güneşli havayı fırsat bilen tatilcilerin akın ettiği kayak pistlerinde adım atacak yer kalmazken, teleski ve telesiyejlerde uzun kuyruklar oluştu.

'3-5 SAAT KUYRUKTA VAKİT GEÇİRİYORUZ'

Ailesiyle İstanbul'dan yarıyıl tatili için Uludağ'a gelen Ali Arıç, "Tatilim çok güzel geçiyor. Kayak yapmak çok eğlenceli. Her sene buraya geliyoruz ve bayağı eğleniyorum. Kalabalık biraz fazla. Çok fazla kişi var" derken, babası Ümit Arıç ise bazı telesiyejlerin bozuk olması ve yüksek fiyatlardan şikayet ederek, "En büyük problem bu aslında. Yan taraftaki telesiyej çalışmıyor. Sömestir tatili ve hafta sonu. Bir sürü para veriyoruz buraya. Burası artık pahalı bir yer. Ama o telesiyejin çalışmaması bizim 3-5 saat sadece burada, kuyrukta vakit geçirmemize neden oluyor. O yüzden özellikle böyle durumlarda, hafta sonları, sömestirde falan biraz daha buralarda ilgi alaka lazım. İlgilenmek gerekiyor ki o telesiyej çalışsın. Fiyatlar çok pahalı. Bir çaya yüksek fiyatlar ödüyorsunuz. Denetimsizlikle alakalı inanılmaz bir sıkıntı var burada" diye konuştu.

'SAKİN PİSTLERİ ARIYORUM'

Yıllık iznini Uludağ'da değerlendirdiğini söyleyen Sevilay Taşdemir, "Yıllık izindeyim, son günüm. Değerlendirmek istedim. Hava çok güzel. Harika bir gün. Sadece sıra beklemek biraz sıkıcı, fazla yoğun olduğu için. Bu havayı kimse kaçırmak istemiyor. Sakin pistleri arıyorum. Her yıl geliyorum. İşe başlamadan motivasyon açısından güzel bir aktivite" dedi.

'KAR YAĞMIYOR AMA HAVA GÜZEL'

Çocuklarıyla tatil için Uludağ'a gelen İpek Konal, "İzmir Urla'dan geliyoruz. Uludağ çok güzel. Biz ilk defa geliyoruz ama çok sevdik. Kızlarımız var. Onlar da çok mutlular. Tatilimiz güzel geçiyor. Sömestir tatilinde 2 gün için geldik. Kar yağmıyor ama hava güzel. Çocuklarımız çok sevdi. Eğer olanak olursa her sene gelmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

İzmir Sığacık´tan gelen Merve Kilci de "İlk defa Uludağ´a geldik. Beğendik, güzel, çocuklar sevdi. Her kış buradayız artık. Sıcak memleketten kar görmek isteyen herkes buraya gelsin" ifadelerini kullandı.