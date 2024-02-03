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        Açılışa özel kampanya düzenleyen mağazada izdiham yaşandı

        BURSA'da, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah saatlerinde toplanan kalabalık, uzun kuyruklar oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:20
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        Açılışa özel kampanya düzenleyen mağazada izdiham yaşandı
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        BURSA'da, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah saatlerinde toplanan kalabalık, uzun kuyruklar oluşturdu.

        Osmangazi  ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. Ucuz eşya almak isteyenler, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Saatlerce sıranın gelmesini bekleyerek uzun kuyruk oluşturanlar mağazaya girmek isteyince izdiham yaşandı. Mağaza görevlileri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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