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        Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol: 94-81

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 23:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 23:10
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        Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol: 94-81
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Burak Yılmaz

        BURSASPOR: Young 11, Floyd 27, Ömer Utku Al 9, Michineau 7, Semih Erden 2, Brown 26, Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen, Hamilton 6 

        BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 30, Ray, Perez 16, Erdi Gülaslan 10, Leon Apaydın 6, Emircan Koşut 2, Thomas 10, Onar 2, Ata Kahraman, Bruinsma 5

        1'İNCİ PERİYOT: 22-15

        DEVRE: 43-38

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-61

        Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-81 mağlup etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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