ANNE VE BABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ, YARALI KARDEŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

BURSA'da,babası S.Y.(64) ile tartışan Abdulsamet Y. (29), pompalı tüfekle önce babasını ardından da kavgayı ayırmaya çalışan annesi Z.Y.(69) ve kardeşi M.Y.'yi(25) vurdu. Anne ve babasını olay yerinde öldüren Abdulsamet Y., saldırıdan yaralı halde kurtularak kaçmaya çalışan kardeşinin de boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde 7 yaşındaki oğluyla ailesinin evine gelen Abdulsamet Y. ile babası S.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, araya giren annesi Z.Y. ve kardeşi M.Y.,Abdulsamet Y.'yi odadan çıkararak kavgayı önlemek istedi. Bu sırada Abdulsamet Y., yatak odasından aldığı pompalı tüfekle salonda bulunan aile fertlerinin üzerine ateş açarak, önce babası S.Y.'yi ardından da annesi Z.Y. ile kardeşi M.Y.'yi vurdu. Açılan ateşte, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan anne Z.Y. ile baba S.Y. olay yerinde hayatını kaybettti.

YARALI KURTULAN KARDEŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

İlk saldırıdan yaralı kurtulan M.Y. evden kaçmaya çalıştı. Bu sırada, mutfaktan ekmek bıçağı alan Abdulsamet Y., 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde kardeşinin boğazını keserek öldürdü. Silah sesleri ve M.Y.'nin yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 7 yaşındaki oğlu ile evde bekleyen Abdulsamet Y.'yi gözaltına aldı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından S.Y., Z.Y. ile M.Y.'nin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, Abdulsamet Y., polis merkezine götürülürken 7 yaşındaki oğlu koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.