Anne ve babasını pompalı tüfekle öldürdü, yaralı kardeşinin boğazını kesti (4)
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Bursa'da Abdülsamet Yayaşit'in öldürdüğü babası Seyithan Yayaşit, annesi Zozan Yayaşit ve kardeşi Mücahit Yayaşit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak merkez Hamitler Mahallesi Küba Camii'ne getirildi. İkindi namazından yaklaşık 1 saat sonra düzenlenen cenaze törenine Yayaşit ailesinin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Seyithan, Zozan ve Mücahit Yayaşit'in cenazesi, Hasköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.
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