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        Anne ve babasını pompalı tüfekle öldürdü, yaralı kardeşinin boğazını kesti (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 18:38 Güncelleme: 08.02.2024 - 18:40
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        Anne ve babasını pompalı tüfekle öldürdü, yaralı kardeşinin boğazını kesti (4)
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        TOPRAĞAVERİLDİLER

        Bursa'da Abdülsamet Yayaşit'in öldürdüğü babası Seyithan Yayaşit, annesi Zozan Yayaşit ve kardeşi Mücahit Yayaşit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak merkez Hamitler Mahallesi Küba Camii'ne getirildi. İkindi namazından yaklaşık 1 saat sonra düzenlenen cenaze törenine Yayaşit ailesinin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Seyithan, Zozan ve Mücahit Yayaşit'in cenazesi, Hasköy Kent Mezarlığı'na defnedildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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