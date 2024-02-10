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        Babasının 3 aile ferdini öldürmesine tanık çocuğa devlet desteğiyle amcası bakacak

        BURSA'da, kendisini büyüten babaannesi, dedesi ve amcası gözlerinin önünde babası Abdulsamet Yayaşit tarafından öldürülen 7 yaşındaki F.D. ile 'Sevgi Evleri'nde devlet korumasında olan ağabeyi M.Y.'ye, amcası sahip çıktı. Amcalarına teslim edilen iki kardeşe, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü danışmanlığın yanı sıra, ekonomik, sosyal ve sağlık desteği verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:40
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        Babasının 3 aile ferdini öldürmesine tanık çocuğa devlet desteğiyle amcası bakacak
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        BURSA'da, kendisini büyüten babaannesi, dedesi ve amcası gözlerinin önünde babası Abdulsamet Yayaşit tarafından öldürülen 7 yaşındaki F.D. ile 'Sevgi Evleri'nde devlet korumasında olan ağabeyi M.Y.'ye, amcası sahip çıktı. Amcalarına teslim edilen iki kardeşe, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü danışmanlığın yanı sıra, ekonomik, sosyal ve sağlık desteği verilecek.

        Olay, geçen perşembe günü saat 03.30 sıralarında Osmangazi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde, oğlu F.Y.'nin bakımını üstlenen annesi Zozan (69), babası Seyithan Yayaşit (64)  ile kardeşi Mücahit Yayşit'in kaldığı Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'ta bulunan eve gelen Abdulsamet Yayaşit, özel yaşamına müdahale ettiği gerekçesiyle babası Seyithan Yayaşit ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, araya giren annesi ve kardeşi Abdulsamet Yayaşit'yi odadan çıkardı. Yatak odasına geçen Abdulsamet Yayaşit, burada bulunan pomplı tüfeği alıp salona geçerek önce babası Seyithan Yayaşit'e ardından da annesi Zozan ve kardeşi Mücahit Yayaşit'e ateş etti. Yayaşit, daha sonra yaralı olarak evden kaçmaya çalışan kardeşini mutfaktan aldığı bıçakla, yaşananları dehşet içinde izleyen oğlunun gözleri önünde, boğazını keserek öldürdü. Gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polisler, cinayetlerin tek tanığı olan oğlu F.Y. ile evde bekleyen Abdulsamet Yayaşit'i gözaltına aldı. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenazeler, yapılan otopsinin ardından aynı gün ikindide Hasköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        'BANA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPIYORDU'

        Abdulsamet Yayaşit'in, 7 yıl önce eşinden boşandıktan sonra, aralarında kayınpederinin de bulunduğu, 4 kişiyi bıçaklayıp 2 kez cezaevine girdikten sonra, 2021 yılında tahliye olduğu  ortaya çıktı. Yayaşit´in ifadesinde, babasıyla sürekli tartıştığını belirterek, "Babam özel hayatıma çok karışıyordu. Bana üvey evlatmışım gibi muamele ediyordu. Kendisini uyarınca aramızda tartışma çıktı. Sonra bu olaylar yaşandı" dedi. Adliyeye sevk edilen Abdulsamet Yayaşit, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        AİLESİNE TESLİM EDİLEN İKİ ÇOCUĞA DEVLET DESTEĞİ SÜRECEK

        Küçük yaşta cinayetlerin tek tanığı olan F.Y.`nin, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi´nde ifadesi alınırken sürekli ağladığı öğrenildi.

        F.Y. ile babasının annesinden boşandıktan sonra Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınıp Sevgi Evi'ne yerleştirilen ağabeyi M.Y.´ye amcaları sahip çıktı. Yapılan araştırma sonrası ailenin güvenli olduğunu belirlenmesinin ardından, F.Y isimli çocuğun yanı sıra koruma altındaki M.Y. de amcasına teslim edildi. Çocuklarının takibini üstlenen Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iki kardeşe, danışmanlık ve sağlık tedbirlerinin alınmasının yan sıra ekonomik ve sosyal destek verecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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