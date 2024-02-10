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        Şiddet uyguladığı dini nikahlısının 15 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklandı

        BURSA'da, dini nikahla birlikte yaşadığı H.D.'ye şiddet uyguladığı öne sürülen Erol Kutlu (38), kadının oğlu E.D. (15) tarafından bıçaklandı. Ameliyata alınan Kutlu'nun durumu ciddiyetini korurken, E.D. ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:00
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        Şiddet uyguladığı dini nikahlısının 15 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklandı
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        BURSA'da, dini nikahla birlikte yaşadığı H.D.'ye şiddet uyguladığı öne sürülen Erol Kutlu (38), kadının oğlu E.D. (15) tarafından bıçaklandı. Ameliyata alınan Kutlu'nun durumu ciddiyetini korurken, E.D. ise gözaltına alındı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak´ta meydana geldi. Binanın ilk katında yaşayan ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan Erol Kutlu ile dini nikahla birlikte yaşadığı H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada evde olan kadının oğlu E.D., Kutlu'yu bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kutlu'nun, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı E.D. ilk ifadesinde, Kutlu'nun sürekli annesine ve kendisine şiddet uyguladığını, olay sırasında da annesini dövdüğü gerekçesiyle mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladığını söylediği öğrenildi. Çocuk Şube müdürlüğüne götürülen E.D.'nin işlemleri sürüyor.

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