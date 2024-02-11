ULUDAĞ ETEKLERİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, saat 01.00 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Uludağ eteklerinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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