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        Annesine şiddet uygulayan üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

        BURSA'da, annesine ve kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle üvey babası Erol Kutlu'yu (38) bıçaklayarak öldüren E.D. (15) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 20:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 20:30
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        Annesine şiddet uygulayan üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
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        BURSA'da, annesine ve kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle üvey babası Erol Kutlu'yu (38) bıçaklayarak öldüren E.D. (15) tutuklandı.

        Olay, dün  saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak´ta meydana geldi. Binanın ilk katında yaşayan ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan Erol Kutlu ile dini nikahla birlikte yaşadığı H.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada evde olan kadının ilk eşinden olan oğlu E.D., Kutlu'yu bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kutlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polisin gözaltına aldığı ve emniyetteki ilk ifadesinde, Kutlu'nun sürekli annesine ve kendisine şiddet uyguladığını, olay sırasında da annesini dövdüğü gerekçesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını itiraf ettiği öğrenilen E.D., Çocuk Şube Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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