BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 8 seferi iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 8 seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda bugün yapılması planlanan, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) olmak üzere 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 07:10 Güncelleme: 15.02.2024 - 07:15 facebook

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