İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat aranıyor (7) BATANGEMİDEN DAHA ÖNCE YAYIN YAPMIŞ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Denizden ve karadan devam eden aramalara 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Karakol Uçağı ile de havadan destek verilirken, gemi mürettebatından yağcı Doğuşcan Yaylak'ın (24) batan gemiden yaptığı ve sosyal medyada yayınladığı görüntüler ortaya çıktı. 20 Ocak'ta batan gemiden canlı yayın yapan Yaylak'ın, seyir halindeyken yaptığı yayınla birine teşekkür ettiği görüldü.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 14:19 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:20 facebook

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