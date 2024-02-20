Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, GUHEM'i ziyaret etti ULUSLARARASI Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 günün ardından, Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayıp yurda dönen, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) ziyaret etti. Gezeravcı, "Ben ülkemizin tamamındaki genç kardeşlerimizi, gelecekte uzayımıza imza atacak gençlerimizi, muhakkak GUHEM'e bekliyorum" dedi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 18 günlük görevini tamamlayıp, ilk Türk uzay yolcusu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, GUHEM'i ziyaret etti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle kurulan, Türkiye'nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi GUHEM'in girişinde bulunan ve merkezi ziyaret eden astronotların fotoğraflarına yer verilen 'Efsaneler Duvarı'na asılan fotoğrafını imzalayan Gezeravcı, "Görevi tamamlamış olmanın mutluluğu ve onuruyla buraya tekrar gelmek ve buradaki isimlerin arasına girme şansına erişmemiz son derece gurur verici oldu" diye konuştu. 'GUHEM'DE ÖNCÜ ADIMLAR ATTINIZ' 2023 Eylül'de dünyaca ünlü 70'i aşkın astronotun katılımıyla, BTSO öncülüğünde, Bursa Business School ve GUHEM ev sahipliğinde düzenlenen Planetary Congress'e katıldığını belirten Gezeravcı, "GUHEM olarak ülkemizin tarihinde hiç yapmadığı bir görevin öncü adımlarını attınız burada. Hiç ait olmadığımız bir topluluğu, ülkemizin bünyesinde ilk defa buluşturma imkanına vesile oldunuz. Bizler açısından muazzam bir tecrübeydi. GUHEM'in organizasyonu bu alanda hizmet etmiş, tecrübeleri en üst seviyede olan insanlarla bu önemli misyon öncesinde bizlerin buluşmasını sağladı. ABD'ye döndükten sonra buradaki organizasyonda tanışmış olduğumuz insanlarla, görev öncesinde farklı iş birlikleri yapma şansımız oldu. Görevi tamamlamış olmanın mutluluğu ve onuruyla buraya tekrar gelmek ve onların daha önce imza attıkları misyonların arasına bizim de girebilmiş olma şansına erişmemiz, son derece gurur verici oldu" ifadelerini kullandı. Türkiye'de uzay farkındalığı konusunda GUHEM'in oynadığı rolün son derece büyük olduğunu vurgulayan Gezeravcı, "Bundan sonraki süreçte GUHEM'in model olduğu, uzay alanındaki bu farkındalık seviyesini üst düzeye çıkaracak bilim merkezlerinin artırılması yönünde devletimizin iradesi söz konusu. Ancak mevcut şartlar itibarıyla ben ülkemizin tamamındaki genç kardeşlerimizi, gelecekte uzayımıza imza atacak gençlerimizi muhakkak GUHEM'e bekliyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:30 facebook

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