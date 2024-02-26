Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü (2)
KAZAKAMERADA Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Serap Kayık'ın yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Serap Kayık'ın yolun karşısına geçerken hızla gelen otomobilin çarpmasıyla savrulduğu anlar yer aldı.
KAZAKAMERADA Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Serap Kayık’ın yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Serap Kayık’ın yolun karşısına geçerken hızla gelen otomobilin çarpmasıyla savrulduğu anlar yer aldı.
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