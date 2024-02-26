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        Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü (2)

        KAZAKAMERADA Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Serap Kayık'ın yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Serap Kayık'ın yolun karşısına geçerken hızla gelen otomobilin çarpmasıyla savrulduğu anlar yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 09:20 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:20
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        Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü (2)
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        KAZAKAMERADA Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Serap Kayık’ın yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Serap Kayık’ın yolun karşısına geçerken hızla gelen otomobilin çarpmasıyla savrulduğu anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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