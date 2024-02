Bakan Işıkhan: İşverenlerimizi ve ticaret ve sanayi odalarımızı desteklemeye devam edeceğiz ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bursa, mesleki eğitim konusunda öncü durumda. Günümüzün en son uygulaması olan elektrikli mekanik araçların üretimi dahil, gençlerimize inanılmaz bir eğitim veriliyor. Bursa'yı bu noktada çok başarılı buluyoruz. Gençlerimizi istihdama kazandırma noktasında her zaman destekçileri olacağız. Biz de bakanlık olarak hem İŞKUR hem de SGK aracılığıyla işverenlerimizi ve ticaret ve sanayi odalarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Bursa'daki programları kapsamında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) bulunan BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü'nü de ziyaret etti. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da eşlik ettiği Vedat Işıkhan, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Yönetim Kurulu üyeleri Muhsin Koçaslan, Abidin Şakir Özen ve Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt'un ev sahipliği yaptığı ziyarette, BUTEKOM, BUTGEM, BTSO MESYEB, Mutfak Akademi, Enerji Verimliliği Merkezi, Bursa Model Fabrika ve Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İlk defa böylesine kapsamlı bir merkezi inceleme fırsatı bulduğunu ve tüm Türkiye için örnek alınabilecek bir kampüsle karşılaştıklarını ifade eden Işıkhan, "Gençlerimizin meslek edindirme sürecine böyle bir ortam hazırladıkları için başta BTSO yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. 'BUNDAN DAHA GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİ OLAMAZ'Bakan Işıkhan, BTSO'nun sanayiden hizmet sektörüne kadar tüm işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli bir platform oluşturduğunu belirterek, "Bursa, mesleki eğitim konusunda öncü durumda. Günümüzün en son uygulaması olan elektrikli mekanik araçların üretimi dahil, gençlerimize inanılmaz bir eğitim veriliyor. Bursa'yı bu noktada çok başarılı buluyoruz. Gençlerimizi istihdama kazandırma noktasında her zaman destekçileri olacağız. Farklı şehirlerimizin ticaret ve sanayi odalarına, bu tür merkezler kurmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü özel ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli kendisi eğitiyor, yönetiyor ve istihdama kazandırıyor. Bundan daha güzel bir iş birliği olamaz. Biz de bakanlık olarak hem İŞKUR hem de SGK aracılığıyla işverenlerimizi ve ticaret ve sanayi odalarımızı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.İş sağlığı ve güvenliği konusunun, kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Vedat Işıkhan, "Üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuda, BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü bünyesinde faaliyet gösteren merkezlerimizin de kurallara fazlasıyla uyduğunu gördük. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim her şeyimiz. Kullanılan giyim malzemeleri, alınan tedbirler, araç ve gereçler kontrolü sağlamak için gayet yeterli. Merkezlerimizin aldığı bu tedbirleri görmek bizleri çok mutlu etti. Bu şekilde çalışmaya devam ettiğimiz zaman Türkiye Yüzyılı'nın en iyi noktasına ulaşacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. 'İNSANA YATIRIM ÖNCELİĞİMİZ OLMAYA DEVAM EDECEK'BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü bünyesindeki projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyete bilgi veren BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ise küresel ticarette önemli bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirterek şunları söyledi:"Beşeri sermaye, en önemli gücümüz. İnsan kaynağımızın niteliklerini yeni ekonomiye göre geliştirmek zorundayız. BTSO olarak gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde, üyelerimizi ve çalışanlarımızı yeni rekabet koşullarına hazırlamak istiyoruz. Bu kapsamda son 11 yılda çok önemli projeleri hayata geçirdik. Gerek sanayicimizin gerekse de hizmet sektörümüzün talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz istihdam projelerinin, Sayın Bakanımız tarafından da takdir görmesinden mutluyuz. Bakanlığımızın öncülüğünde nitelikli istihdam ve katma değerli üretime güç katan vizyon projelerimize, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğiz."

