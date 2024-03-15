Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan (2)

        SİNANATEŞ'İN BABASININ TAZİYESİNE KATILDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra Gemlik ilçesine geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 20:49 Güncelleme: 15.03.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNANATEŞ'İN BABASININ TAZİYESİNE KATILDI

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra Gemlik ilçesine geçti. Burada da esnaf ziyareti yapan Akşener, vatandaşların sorunlarını dinledi. Gemlik ziyaretinin ardından Bursa'ya geçen Akşener, 12 Mart'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'in evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

        'KAZANDIRDIK, KAZANMAMAYI TERCİH ETTİK'

        Taziye ziyaretinin ardından merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir toplantı salonuna gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İl teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesi ramazan ayının hayırlar getirmesi dilekleriyle sözlerine başlayan Akşener, "Türkiye’ye bir nefes aldırmak için çıktığımız bu zorlu yolculukta arkadaşlarımın, bugün içinden bazıları Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı, bazıları ilçe belediye başkan adayları. Allah bu sefer bize kazanmayı nasip etsin. Biz Türkiye’ye kazandırmak için kendimizden vazgeçtik. Biz ülkemize nefes aldırmak için kendimizden vazgeçtik. Doğrudur, kazandırdık. Kazanmamayı tercih ettik, kazandırdık ve zannettik ki ülkemiz bu kazançlar üzerine bu ucube sistemden kurtulur zannettik. Ama sonra anladık ki; meğerse bu tahterevalli kavgasından herkes memnunmuş. Böyle bir durumda seçmenin konuşulmadığı, Bursa’nın derdinin konuşulmadığı seçimler olur ve sonuçta bu millet çırak çıkar" ifadelerini kullandı.

        'ADAYIMIZ SELÇUK TÜRKOĞLU ZAMAN ZAMAN KELLESİYLE TOP OYNADI'

        Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Selçuk Türkoğlu, bütün ömrü hayatı Bursa’da haksızlığa uğrayan kişiler adına aktivizm ile geçmiştir. Zaman zaman kellesiyle top oynamıştır. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de kim vurduya gidilip, arkasından kimsenin ne olduğunu sormadığı pek çok vaka biliyoruz. Bunlardan biri Sinan Ateş. Öğrenildi mi ne olup bittiği? Biz peşinden koşmamıza rağmen herhangi bir ilerleme kaydedildi mi? Kaydedilmedi. Sinan Ateş’in ailesinin yanından geliyorum. Hukuk işlese, hakimler ve savcılar görevini yapsa bu alçaklığı kim yapmışsa ortaya çıksa dahli olan kim var ortaya çıksa, o anne oğlunun acısına kocasının acısına ağlar üzülür ama devletine olan inancı kalbinde durur. Şimdi, dün buna benzer çalışmaları bir insandır Selçuk Türkoğlu. Haksızlığa uğrayan herkes adına mücadele eden birisi. Şimdi bir düşünün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden itibaren bütün siyasetçileri dürter Sinan Ateş'in katilinin bulunması için Cumhurbaşkanından her birimizi ayrı dürter, Sinan'ı unutturmaz.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Olympiakos'u tanıyalım
        Olympiakos'u tanıyalım
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı, Balıkesir'de "Koç ve Yem Ezme Makineleri Dağıtım Töreni"nde...
        Bakan Yumaklı, Balıkesir'de "Koç ve Yem Ezme Makineleri Dağıtım Töreni"nde...
        Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan
        Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan
        Harmancık'ta çiftçilere 8 ton aspir tohumu dağıtıldı
        Harmancık'ta çiftçilere 8 ton aspir tohumu dağıtıldı
        Bursa'da farklı şekillerde sarılmış sarıklardan oluşan Tac-ı Saadet Sergisi...
        Bursa'da farklı şekillerde sarılmış sarıklardan oluşan Tac-ı Saadet Sergisi...
        TIR'a arkadan çarpan cip alev aldı
        TIR'a arkadan çarpan cip alev aldı
        TSK Mehmetçik Vakfı, Bursa'da şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için m...
        TSK Mehmetçik Vakfı, Bursa'da şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için m...