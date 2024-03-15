Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan (2)

SİNANATEŞ'İN BABASININ TAZİYESİNE KATILDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra Gemlik ilçesine geçti. Burada da esnaf ziyareti yapan Akşener, vatandaşların sorunlarını dinledi. Gemlik ziyaretinin ardından Bursa'ya geçen Akşener, 12 Mart'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'in evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

'KAZANDIRDIK, KAZANMAMAYI TERCİH ETTİK'

Taziye ziyaretinin ardından merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir toplantı salonuna gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İl teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesi ramazan ayının hayırlar getirmesi dilekleriyle sözlerine başlayan Akşener, "Türkiye’ye bir nefes aldırmak için çıktığımız bu zorlu yolculukta arkadaşlarımın, bugün içinden bazıları Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı, bazıları ilçe belediye başkan adayları. Allah bu sefer bize kazanmayı nasip etsin. Biz Türkiye’ye kazandırmak için kendimizden vazgeçtik. Biz ülkemize nefes aldırmak için kendimizden vazgeçtik. Doğrudur, kazandırdık. Kazanmamayı tercih ettik, kazandırdık ve zannettik ki ülkemiz bu kazançlar üzerine bu ucube sistemden kurtulur zannettik. Ama sonra anladık ki; meğerse bu tahterevalli kavgasından herkes memnunmuş. Böyle bir durumda seçmenin konuşulmadığı, Bursa’nın derdinin konuşulmadığı seçimler olur ve sonuçta bu millet çırak çıkar" ifadelerini kullandı.

'ADAYIMIZ SELÇUK TÜRKOĞLU ZAMAN ZAMAN KELLESİYLE TOP OYNADI'

Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Selçuk Türkoğlu, bütün ömrü hayatı Bursa’da haksızlığa uğrayan kişiler adına aktivizm ile geçmiştir. Zaman zaman kellesiyle top oynamıştır. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de kim vurduya gidilip, arkasından kimsenin ne olduğunu sormadığı pek çok vaka biliyoruz. Bunlardan biri Sinan Ateş. Öğrenildi mi ne olup bittiği? Biz peşinden koşmamıza rağmen herhangi bir ilerleme kaydedildi mi? Kaydedilmedi. Sinan Ateş’in ailesinin yanından geliyorum. Hukuk işlese, hakimler ve savcılar görevini yapsa bu alçaklığı kim yapmışsa ortaya çıksa dahli olan kim var ortaya çıksa, o anne oğlunun acısına kocasının acısına ağlar üzülür ama devletine olan inancı kalbinde durur. Şimdi, dün buna benzer çalışmaları bir insandır Selçuk Türkoğlu. Haksızlığa uğrayan herkes adına mücadele eden birisi. Şimdi bir düşünün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden itibaren bütün siyasetçileri dürter Sinan Ateş'in katilinin bulunması için Cumhurbaşkanından her birimizi ayrı dürter, Sinan'ı unutturmaz.