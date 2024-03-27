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        KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Kıbrıs meselesi, bir statü meselesidir

        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinin bir statü meselesi olduğunu belirterek, "Kıbrıs meselesi, Rumların kullanmalarına izin verilen ama asla hak etmedikleri bir statüdür" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:00
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        KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Kıbrıs meselesi, bir statü meselesidir
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        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinin bir statü meselesi olduğunu belirterek, "Kıbrıs meselesi, Rumların kullanmalarına izin verilen ama asla hak etmedikleri bir statüdür" dedi.

        KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası Hukuk Bağlamı' konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu ve öğrencilerin katıldığı toplantıda konuşan Ertuğruloğlu, "Kıbrıs meselesi, bir statü meselesidir. Rumların kullanmalarına izin verilen ama asla hak etmedikleri bir statüdür. Bize uygulanan ve aslında bizim de hak etmediğimiz bir statü. Rum devlet, biz de o devletin sözde bir toplumuyuz. Bu muameleyi kim yarattı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi yüzü yarattı. Kıbrıs meselesini tarif etmek istersek rahatsız olursunuz, doktora gidersiniz, doktor yanlış bir teşhis ve size ilaç verir. Bu aldığınız ilaçlar, hiçbir şekilde sizi iyileştirmez. Kıbrıs meselesi aynen budur. Yanlış teşhis koyan BM Güvenlik Konseyi, kararıyla Kıbrıs konusu çözümsüze kilitlenmiştir" dedi.

        'TÜRKİYE'NİN OLMADIĞI BİR YERDE KKTC'NİN YERİ YOKTUR'

        Türkiye'nin olmadığı Avrupa'da yerleri olmadığını belirten Ertuğruloğlu, "Almanya'yı tatmin etmek için bile, göz göre göre uluslararası hukuka da aykırı bir şekilde Avrupa Birliği'nin kriterlerine aykırı olmasına rağmen o Rum devletini Avrupa Birliği'ne üye devlet olarak aldılar. O günden itibaren bizim için Avrupa Birliği, güveneceğimiz, oraya üye olmayı düşleyeceğimiz bir birlik olmaktan çıktı. Zaten benim gibi düşünen Kıbrıs Türk'ü için, Türkiye'nin üye olmadığı bir Avrupa Birliği'nde, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum devletinin üye olduğu bir Avrupa'da zaten yerimiz yok. Olamaz. Bize davetiye çıkarıp, buyurun gelin, deseler de girmememiz gerekir. Türkiye'nin olmadığı bir yerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeri yoktur. Çünkü arkadaşlar bakın, her zaman vurgulamaya çalışırız. Kıbrıs meselesi sadece Kıbrıs Türk'ünün, Kıbrıs durumuyla yaşadığı bir mesele değildir" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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