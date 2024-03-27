KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Kıbrıs meselesi, bir statü meselesidir

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinin bir statü meselesi olduğunu belirterek, "Kıbrıs meselesi, Rumların kullanmalarına izin verilen ama asla hak etmedikleri bir statüdür" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası Hukuk Bağlamı' konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu ve öğrencilerin katıldığı toplantıda konuşan Ertuğruloğlu, "Kıbrıs meselesi, bir statü meselesidir. Rumların kullanmalarına izin verilen ama asla hak etmedikleri bir statüdür. Bize uygulanan ve aslında bizim de hak etmediğimiz bir statü. Rum devlet, biz de o devletin sözde bir toplumuyuz. Bu muameleyi kim yarattı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi yüzü yarattı. Kıbrıs meselesini tarif etmek istersek rahatsız olursunuz, doktora gidersiniz, doktor yanlış bir teşhis ve size ilaç verir. Bu aldığınız ilaçlar, hiçbir şekilde sizi iyileştirmez. Kıbrıs meselesi aynen budur. Yanlış teşhis koyan BM Güvenlik Konseyi, kararıyla Kıbrıs konusu çözümsüze kilitlenmiştir" dedi.