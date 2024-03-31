Yeminini 12 kurşunla bozmuş

BURSA'daağabeyi Uğur Ermiş'i (41) öldüren, kendisini de yaralayan Engin Altın'ı (41) 12 kurşunla öldüren Oğuz Ermiş (41), maktulün kendisini tehdit ettiğini, bunu duyan annesinin dışarıya çıkmaması için yemin ettirdiğini söyleyerek, "Olay günü markete alışveriş yapmak için dışarı çıktığımda karşımda onu gördüm. Bir anda, beni sakatlayıp ağabeyimi öldürdüğü aklıma geldi. Sonra silahtaki tüm mermiyi üzerime boşalttım. Nevrim dönünce korkutmak için ona ateş ettim" dedi.

İlk olay, 26 Nisan 2023'te meydana geldi. Engin Altın, kendisine 50 bin lira borcu olan Uğur Ermiş ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Engin Altın, belindeki tabancayı çekmeye çalıştığı öne sürülen Uğur Ermiş'i bıçakladı. Uğur Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin Altın'ı bacaklarından vurdu. Uğur Ermiş hayatını kaybetti, tedavisi sonrası taburcu olan Engin Altın gözaltına alındı. Engin Altın tutuklanırken, Oğuz Ermiş denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

TAHLİYE EDİLDİKTEN 2 AY SONRA ÖLDÜRÜLDÜ Olayda aldığı kesici alet ve kurşun yaraları nedeniyle cezaevi şartlarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği belirtilen Engin Altın da Adli Tıp Kurumu 3'üncü İhtisas Kurulu'nun raporu doğrultusunda, 22 Haziran 2023'te şartlı salıverme koşulu ile tahliye edildi. Engin Altın, tahliye olduktan 2 ay sonra, 30 Ağustos'ta Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Tuna Caddesi'nde arkadaşının açtığı emlak ofisini ziyarete gittiği sırada Oğuz Ermiş tarafından sokakta 12 kurşunla öldürüldü. 'ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI, ATEŞ ETTİM'

Polis, saldırı sonrası otomobiliyle kaçan Oğuz Ermiş'i yakalayıp, gözaltına aldı. Ermiş, emniyetteki ilk ifadesinde, "Olay günü ağabeyimi öldüren Engin Altın ile karşılaştık, aramızda tartışma çıktı. Tabancamla ona ateş ettim" dedi. Öte yandan Engin Altın'a yönelik silahlı saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Oğuz Ermiş'in koşarak Engin Altın'ın emlak ofisinin önüne geldiği, ardından Altın'a belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş ettiği, Altın'ın kanlar içerisinde yere düştüğü, Ermiş'in yine koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

'4 AY DIŞARI ÇIKMADIM' Cinayet sonrası tutuklanan ve savcılıkta susma hakkını kullanan Oğuz Ermiş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı. Ermiş'in yargılanmasına, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada savunma yapan Oğuz Ermiş, Engin Altın'ın aracılar tarafından kendisine, 'Bu iş henüz bitmedi, yarım kalmayacak. Ağabeyini öldürdüğüm gibi Oğuz'u da öldüreceğim' haberi gönderdiğini söyledi. Bu tehditleri öğrenen annesinin sokağa çıkmaması için kendisine yemin ettirdiğini söyleyen Ermiş, "Ben de Engin ile karşılaşmamak için 4 ay dışarı çıkmadım. Olay günü markete alışveriş yapmak için dışarı çıktığımda karşımda onu gördüm. Bir anda, beni sakatlayıp ağabeyimi öldürdüğü aklıma geldi. Nevrim dönünce korkutmak için ona ateş ettim. Sonra silahtaki tüm mermiyi üzerime boşalttım" dedi.