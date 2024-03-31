Okul kapısında 'muhtarlık pusulası' tartışması

Gemlik ilçesinin Hamidiye Mahallesi’nde muhtar adayı Dilşad Sezer Kaya’nın azaları Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu’na oy kullanmaya gelen seçmenlere, okul girişinde ‘muhtarlık pusulası’ dağıtmaya başladı. Bu sırada bazı kişilerle aza adayları arasında tartışla çıtı. Tartışmaya muhtar adayı Dilşad Sezer Kaya da dahil oldu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Yaşanan gerginlik, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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