3 katlı binanın çatısı yandı

Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede korku ve panik yaşanırken, ekipler, merdivenli araçla müdahale ettikleri yangını 1 saatte kontrol altına alıp söndürdü. Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.