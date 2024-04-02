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        Orhangazi Tüneli'nde TIR duvara çarptı, otoyol bir saat ulaşıma kapandı

        GEBZE- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli'nde kontrolden çıkan TIR'ın tünel duvarına çarptığı kazada 2 şerit ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 01:46 Güncelleme: 02.04.2024 - 01:50
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        Orhangazi Tüneli'nde TIR duvara çarptı, otoyol bir saat ulaşıma kapandı
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        GEBZE- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli’nde kontrolden çıkan TIR’ın tünel duvarına çarptığı kazada 2 şerit ulaşıma kapandı. Kazanın ardından trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, tünel içinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli’nde meydana geldi. İstanbul’dan İzmir istikametine seyir halinde olan Ahmet Gezer (46) idaresindeki 34 KU 0297 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan TIR, tünelin duvarına çarparak durabildi. Kazada, TIR sürücüsü Gezer yara almadan kurtulurken, tünel içinde iki şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve otoyol ekibi sevk edildi. TIR’ın dorsesinin kapattığı yolu açan ekipler trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağlarken, İzmir istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza yapan TIR’ın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vinç ile bulunduğu yerden kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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