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        Sahte pasaportla seyahat eden İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kaçak yollardan ülkeye giriş yaparak, sahte pasaportla seyahat eden İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:19 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:25
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        Sahte pasaportla seyahat eden İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kaçak yollardan ülkeye giriş yaparak, sahte pasaportla seyahat eden İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe girişinde uygulama yapan polis ekipleri, Ağrı-Bursa seferini yapan otobüsteki yolcuların kimlik kontrolünü yaptığı sırada, İran uyruklu 2 kişinin pasaportlarının sahte olduğunu tespit etti. İran’dan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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