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        Otomobilin motor kısmına oturup seyir halindeyken arızayı bulmaya çalıştı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde oto tamircisi, kaputunu açıp, motor kısmına oturduğu otomobildeki arızayı seyir halindeyken bulmaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:59 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:05
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        Otomobilin motor kısmına oturup seyir halindeyken arızayı bulmaya çalıştı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde oto tamircisi, kaputunu açıp, motor kısmına oturduğu otomobildeki arızayı seyir halindeyken bulmaya çalıştı. O anlar cep telefonu ile kayda alındı.

        Olay, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Oto tamircisi olduğu iddia edilen kişi, otomobilin motor kısmındaki arızayı tespit etmek için tehlikeli bir yönteme başvurdu. Otomobilin kaputunu açarak, motor kısmına oturan tamirci, seyir halindeyken arızayı tespit etmeye çalıştı. O anlar, yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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