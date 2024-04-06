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        Kendisine 'şaka' yapan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Süleyman D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 04:08 Güncelleme: 06.04.2024 - 04:10
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        Kendisine 'şaka' yapan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Süleyman D. (20), otomobille gezintiye çıktığı arkadaşı Emircan Ş.'yi (21), kendisine sözlü şaka yaptığı gerekçesiyle bıçakladı. Emircan Ş. ağır yaralanırken, kaçan Süleyman D. jandarma ekiplerince yakalandı. 

        Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Süleyman D., 16 NHB 22 plakalı otomobiliyle 3 arkadaşını da alarak gezintiye çıktı. Bir süre gezen 4 arkadaştan Emircan Ş., iddiaya göre, Süleyman D.'ye sözlü şaka yaptı. Yapılan şakaya öfkelenen Süleyman D. ile Emircan Ş. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili otomobilden inerek kavga etmeye başladı. Süleyman D., bıçakla Emircan Ş.'yi karnından ağır yaraladı. Emircan Ş.'yi olay yerinde bırakan Süleyman D. otomobiliyle kaçarken, diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emircan Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Emircan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Süleyman D.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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