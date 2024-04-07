TOFAŞ - Onvo Büyükçekmece: 73-94
SALON: TOFAŞHAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Umut Özgün ErgünTOFAŞ: Austin Wiley 22, Caleb Homesley 11, Tolga Geçim 10, Cassius Winston 8, Ege Demir 7, O'Brien 7, Mustafa Kurtuldum 4, Tevfik Akdamar 3, Özgür Cengiz 1ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Marcquise Reed 21, Yannick Franke 17, Alex Perez 13, Yesukan Onar 12, Evan Bruinsma 10, Malcolm Thomas 9, Leon Apaydın 6, Ata Kahraman 3, Bilen Umut 2, Murat Erensoy 11'İNCİ PERİYOT: 21-27DEVRE: 40-563'ÜNCÜ PERİYOT: 57-73Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece'ye 94-73'lük skorla mağlup oldu.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün
TOFAŞ: Austin Wiley 22, Caleb Homesley 11, Tolga Geçim 10, Cassius Winston 8, Ege Demir 7, O’Brien 7, Mustafa Kurtuldum 4, Tevfik Akdamar 3, Özgür Cengiz 1
ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Marcquise Reed 21, Yannick Franke 17, Alex Perez 13, Yesukan Onar 12, Evan Bruinsma 10, Malcolm Thomas 9, Leon Apaydın 6, Ata Kahraman 3, Bilen Umut 2, Murat Erensoy 1
1'İNCİ PERİYOT: 21-27
DEVRE: 40-56
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-73
Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece'ye 94-73'lük skorla mağlup oldu.
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