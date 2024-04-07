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        Baba ile 2 oğlu, iş yerlerinden malzeme çaldığını öne sürdükleri işçilerini darbedip, tabancayla vurdu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan Hüseyin S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 22:23 Güncelleme: 07.04.2024 - 22:25
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        Baba ile 2 oğlu, iş yerlerinden malzeme çaldığını öne sürdükleri işçilerini darbedip, tabancayla vurdu
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan Hüseyin S. (55), firma sahipleri baba ile 2 oğlu tarafından malzeme çaldığı iddiasıyla darbedilip, tabancayla bacağından vurularak ağır yaralandı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi, Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat firması sahibi Mustafa A. (50), inşaatlardan malzeme çalıp sattığını iddia ettiği işçisi Hüseyin S.'yi uyardı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin S., iddiaya göre, Mustafa A.'ya hakaret edip ayrıldı. Öfkelenen Mustafa A., oğulları Hasan A. (30) ve Abdülkadir A. (24) ile Hüseyin S.'nin peşinden koşmaya başladı. Bir süre kaçan ve cadde üzerinde sığındığı bir iş yerinde sıkıştırılan Hüseyin S., baba ve oğulları tarafından darbedildi. Bu sırada Abdülkadir A., tabancayla Hüseyin S.'ye ateş etmeye başladı. Hüseyin S., sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Hüseyin S., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olayın ardından Abdülkadir A. kaçarken, Mustafa A. ile diğer oğlu Hasan A., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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