Bursa'da 6 katlı apartmanda yangın

Yangın, saat 01.00 sıralarından Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Karaosman Sokak'taki 6 katlı apartmanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi isağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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