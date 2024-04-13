Restorana girmek için manevra yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, restorana girmek için manevra yapan otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Alihan Aslan (19) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl yönetimindeki seyir halinde olan Cihan Ş. yönetimindeki 33 RL 068 plakalı otomobil yol kenarındaki restorana girmek için manevra yaptığı sırada arkasından gelen Alihan Aslan idaresindeki 16 BGT 394 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet ile otomobil restoranın duvarına çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Aslan ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alihan Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.