'Nostalji kafe' ziyaretçilerini 90'lara götürüyor

BURSA'da, nostalji tutkunu Bayram Özdoğan’ın (38), 2 yıl önce açtığı kafe, ziyaretçileri çocukluklarına götürüyor. 90’lı yılların ev eşyalarının dekorasyonunu oluşturduğu, çayların ince belli bardakta, kahvelerin antika sarı fincanlarda servis edildiği kafede, menüleri Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin fotoğrafları, duvarları da filmlerinin afişleri süslüyor. Merdaneli çamaşır makinesinden, üzerine güğüm koyulan kuzine sobaya, o yıllara dair tüm detayların düşünüldüğü kafede, leblebi tozundan kokulu silgiye kadar, yiyecek ve oyuncakların satıldığı bir de bakkal dükkanı bulunuyor. İsteyen, duvarda asılı mavi okul önlüğünü giyip, bakkaldan alışveriş yaparak, ilkokul yıllarını da yad ediyor.

'BABAANNEMİN EVİNDEYMİŞ GİBİ HUZURLU HİSSEDİYORUM'

Kafeye geldiğinde çocukluğuna gittiğini ve kendisini babaannesinin evinde hissettiğini söyleyen Gül Akınbay da (24), “Burası babaannemin evi gibi. Fincanı, tabakları, mutfağı. Babaannemin evi burada. O nedenle o kadar huzurlu hissediyorum ki kendimi. Yapay ve yapay olan her şeyden uzak ve gerçekçi, emek kokan bir yer. Ben de emek kokan, huzurlu olan ortamlarda bulunmayı seviyorum. O nedenle buradayız. Burası sıkılmadığımız bir yer. Herhangi bir mekana, 1 kere, 2 kere gittiğinde sıkılabiliyorsun. Fakat burada sıkılmıyoruz. Her akşam gelebiliyoruz ve her akşam aynı atmosferi yaşayabiliyoruz” diye konuştu.