Barakadaki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Kırsal Fevziye Mahallesi’nde, ormandaki Salih Aydın'a (45) ait barakada saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Boş barakadan yükselen alevlere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın, ormana sıçramadan 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

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