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        Barakadaki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde boş barakada çıkan yangın, ormana sıçramadan 2 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:50
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        Barakadaki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
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        BURSA’nınİnegöl ilçesinde boş barakada çıkan yangın, ormana sıçramadan 2 saatte söndürüldü.

        Kırsal Fevziye Mahallesi’nde, ormandaki Salih Aydın'a (45) ait barakada saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Boş barakadan yükselen alevlere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın, ormana sıçramadan 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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