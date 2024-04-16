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        Odun keserken elinden kayan spiral ile el ve ayaklarını kesti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde odun kesen Aşır K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 19:42 Güncelleme: 16.04.2024 - 19:45
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        Odun keserken elinden kayan spiral ile el ve ayaklarını kesti
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde odun kesen Aşır K. (29), dikkatsizlik sonucu elinden kayan spiral ile 2 ayağı ile sağ elini kesti.

        Olay, saat 17.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesinde spiral ile odun kesen Aşır K., makinenin elinden kaymasıyla sağ eli ile 2 ayağını kesti. Kanlar içerisinde kalan Aşır K., ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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