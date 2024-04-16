Odun keserken elinden kayan spiral ile el ve ayaklarını kesti

Olay, saat 17.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesinde spiral ile odun kesen Aşır K., makinenin elinden kaymasıyla sağ eli ile 2 ayağını kesti. Kanlar içerisinde kalan Aşır K., ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde odun kesen Aşır K. (29), dikkatsizlik sonucu elinden kayan spiral ile 2 ayağı ile sağ elini kesti.

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