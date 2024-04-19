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        Bursa'da sandalye fabrikasında yangın

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sandalye fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:25
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        Bursa'da sandalye fabrikasında yangın
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sandalye fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı.

        İnegöl'de saat 10.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de bulunan sandalye üretim fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 itfaiye aracı, 35 personel ve sağlık çalışanları ile güvenlik görevlileri yönlendirildi. Yangının büyümesi sonucu Kestel ve Yenişehir itfaiye müdürlüklerinden destek istendi. İtfaiye görevlileri alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için fabrikanın duvarlarını ıslattı. Yangının çıktığı Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'ye gelen Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen çalışmaları yerinde inceledi.

        Çıkış nedeni belirlenemeyen yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

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