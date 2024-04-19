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        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; 1'i bebek, 5 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:00
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        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; 1'i bebek, 5 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda meydana geldi. Mehmet Y. (63) yönetimindeki 16 DA 550 plakalı otomobil, ara sokaktan yola çıkan Ali G. (40) kontrolündeki 16 AID 089 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki Emine Y. (58) ile diğer araçtaki Merve G. (36) ve 1 yaşındaki bebeği İpek G. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kaza olma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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