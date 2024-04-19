Mudanya'da yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde jandarma tarafından yaralı olarak bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince tedaviye alındı.

Mudanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasköy Mahallesi Göleti mevkisinde devriye görevindeyken yaralı bir leylek buldu. Bursa İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sol ayağının kırık olduğu tespit edilen yaralı leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa 2’nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Leyleğin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.