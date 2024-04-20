AK Parti'li vekillerden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e 'hayırlı olsun' ziyareti
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve beraberindeki milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve beraberindeki milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, Mustafa Varank'a, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Ayhan Salman, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz eşlik etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e, 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Mustafa Varank, kentin ve milletin yararına olacak her konuda, Ankara'da üzerine düşen görevi yapmaya devam edeceğini söyledi. Seçim döneminde verilen sözlerin takipçisi olacağını ifade eden Varank'ın, seçmen iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu kaydetti. Konuşmasında, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olmasına vurgu yapan Mustafa Varank, seçmenin verdiği denetim yetkisini hatırlattı.
Yaptıkları ziyaret için Mustafa Varank ve milletvekillerine teşekkür eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kente fayda sağlayacak konularda beraber çalışmak istediklerini belirtti.
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