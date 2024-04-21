Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvısına girdi

BURSA'da özel bir diş kliniğinde tedavi gören Ramazan Yılmaz'a (40) uygulanan implant, çene kemiği ile sol gözünün arkasındaki 'orbita tabanı' olarak tabir edilen kemik çukurunu delip, beyin omurilik sıvısına girdi. Sol gözünde geçici körlük oluşan Yılmaz, geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Olay, geçen yıl temmuz ayında Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğinde meydana geldi. Çene kemiğinde sızlama şikayetiyle kliniğe başvuran Ramazan Yılmaz'a, diş hekimi A.D., dişlerinin sallandığını, bu nedenle çekilmesi gerektiğini söyleyip, implant tedavisi önerdi. Tedaviyi kabul edip, dişini çektiren Yılmaz, implant için dişçi koltuğuna oturdu. İddiaya göre; çekilen dişin yerine yerleştirilmek istenen implant, Yılmaz'ın çene kemiği ile sol gözünün arkasındaki 'orbita tabanı' olarak tabir edilen kemik çukurunu delerek beyin omurilik sıvısına girdi. Acı içinde kalan Yılmaz'ın röntgenini çeken doktor A.D., vidanın kemik çukurunda olduğunu görünce Yılmaz'ı, Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne bıraktı.