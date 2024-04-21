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        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvısına girdi

        BURSA'da özel bir diş kliniğinde tedavi gören Ramazan Yılmaz'a (40) uygulanan implant, çene kemiği ile sol gözünün arkasındaki 'orbita tabanı' olarak tabir edilen kemik çukurunu delip, beyin omurilik sıvısına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 18:27 Güncelleme: 21.04.2024 - 18:30
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        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvısına girdi
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        BURSA'da özel bir diş kliniğinde tedavi gören Ramazan Yılmaz'a (40) uygulanan implant, çene kemiği ile sol gözünün arkasındaki 'orbita tabanı' olarak tabir edilen kemik çukurunu delip, beyin omurilik sıvısına girdi. Sol gözünde geçici körlük oluşan Yılmaz, geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

        Olay, geçen yıl temmuz ayında Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğinde meydana geldi. Çene kemiğinde sızlama şikayetiyle kliniğe başvuran Ramazan Yılmaz'a, diş hekimi A.D., dişlerinin sallandığını, bu nedenle çekilmesi gerektiğini söyleyip, implant tedavisi önerdi. Tedaviyi kabul edip, dişini çektiren Yılmaz, implant için dişçi koltuğuna oturdu. İddiaya göre; çekilen dişin yerine yerleştirilmek istenen implant, Yılmaz'ın çene kemiği ile sol gözünün arkasındaki 'orbita tabanı' olarak tabir edilen kemik çukurunu delerek beyin omurilik sıvısına girdi. Acı içinde kalan Yılmaz'ın röntgenini çeken doktor A.D., vidanın kemik çukurunda olduğunu görünce Yılmaz'ı, Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne bıraktı.

        Hastanede çekilen tomografi sonrası Yılmaz, ameliyata alındı. Sol gözünde geçici körlük oluşan 2 çocuk babası Yılmaz, operasyon sonrası sağlığına kavuşurken, diş hekimine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

        DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

        Bursa Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada tedaviyi uygulayan diş hekimi A.D. hakkında 'mesleği kusurlu uygulamak' suçundan disiplin soruşturması başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

        "Son günlerde basında yer alan, Temmuz 2023 tarihinde ilimizde bulunan özel bir ağız diş sağlığı polikliniğinde üst çeneye uygulanan sinüs yükseltme ve standart implant uygulamasına oranla daha yüksek komplikasyon riski taşıyan bir dental implant uygulaması esnasında yaşanan ve hastanın bir dizi tıbbi tedavi almasına yol açan olaydan öncelikle büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmeliyiz. Odamız hastanın yazılı şikayeti üzerine konu ile ilgili disiplin soruşturması başlatmıştır. Süreç devam etmektedir. Diğer yandan diş tedavileri, cerrahi ve girişimsel boyutları da gözetildiğinde, her zaman komplikasyonların ortaya çıkması riskini taşırlar. Ancak işlemlerin hukuki düzenlemelere, bilimsel kurallara uygun, yetkinliği olan kişilerce ve özenle yerine getirilmesi halinde hastaların tedavilerden zarar görme olasılığı da çok düşüktür. Meslektaşlarımıza, işlerini sorumluluk duygusu ve özenle yerine getirmeye devam etmeleri gereğini hatırlatıyoruz. Hastalarımızı da ağız ve diş sağlığı sorunlarını ertelemeden diş hekimine başvurmaya davet ediyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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