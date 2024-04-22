Sokakta buldukları yavru ayıyı besleyip ormana saldılar

Olay Fevziye Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri sokakta yavru ayı buldu. Vatandaşlar bir kamyonetin kasasına koyup sevdikleri yavru ayıyı besledi. 1 gün boyunca misafir edilen ve mahallelinin maskotu haline gelen yavru ayı, karnı doyurulduktan sonra ormana salındı.

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