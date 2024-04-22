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        Sokakta buldukları yavru ayıyı besleyip ormana saldılar

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta bulunan yavru ayı, vatandaşlar tarafından beslenip, 1 gün sonra ormana salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:34 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:40
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        Sokakta buldukları yavru ayıyı besleyip ormana saldılar
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde sokakta bulunan yavru ayı, vatandaşlar tarafından beslenip, 1 gün sonra ormana salındı.

        Olay Fevziye Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri sokakta yavru ayı buldu. Vatandaşlar bir kamyonetin kasasına koyup sevdikleri yavru ayıyı besledi. 1 gün boyunca misafir edilen ve mahallelinin maskotu haline gelen yavru ayı, karnı doyurulduktan sonra ormana salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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