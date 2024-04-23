Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Annesiyle tartışan babasını bıçakladı; kaçarken tabanca ile ateş açıp panik yaşattı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Baran Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 01:45 Güncelleme: 23.04.2024 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesiyle tartışan babasını bıçakladı; kaçarken tabanca ile ateş açıp panik yaşattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Baran Ç. (16), annesi Çiğdem Ç. ile tartışan Babası Abdullah Ç.'yi (42) bıçakla göğsünden ve bacağından yaraladı. Olayın ardından sokağa çıkan şüphelinin tabanca ile havaya ateş açması, bu sırada ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerini endişelendi.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Latife Sokaktaki bir evde meydana geldi. Abdullah Ç., eşi Çiğdem Ç. ile evde tartışma başladı. Evde bulunan çiftin çocukları Baran Ç., bu durumdan duyduğu rahatsızlığı ifade edip, babasına tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma baba ile oğul arasında devam etti. Yaşanan gerginlik sırasında mutfaktan ekmek bıçağını alan Baran Ç., babasına saldırdı. Abdullah Ç., göğsünden ve bacağından aldığı bıçak yaralarıyla yere yığılırken, gürültüyü duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin geldiği sırada evden çıkan Baran Ç., tabanca ile havaya ateş açtı. Bunun üzerine sağlık görevlileri panik ve korku yaşadı. Kısa süre sonra polis ekiplerinin gelmesiyle yaralı Abdullah Ç.’ye ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri evde yaptığı incelemenin ardından kaçan Baran Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        VAR kayıtları açıklandı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        Trafik kazasında motosikletteki karı koca öldü
        Trafik kazasında motosikletteki karı koca öldü
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti

        Benzer Haberler

        Bursa'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü
        Bursa'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü
        Bursa'da tehdit ve işkence davasının 5 sanığına hapis cezası
        Bursa'da tehdit ve işkence davasının 5 sanığına hapis cezası
        50. İnegöl Uluslararası Mobilya Fuarı başladı
        50. İnegöl Uluslararası Mobilya Fuarı başladı
        Bursa'da 6'sı yavru 7 kedi parçalanarak öldürülmüş halde bulundu
        Bursa'da 6'sı yavru 7 kedi parçalanarak öldürülmüş halde bulundu
        Sokakta buldukları yavru ayıyı besleyip ormana saldılar
        Sokakta buldukları yavru ayıyı besleyip ormana saldılar
        İşyurtları atölyelerinde üretilen ürünlerin sergilendiği fuarı, binlerce Bu...
        İşyurtları atölyelerinde üretilen ürünlerin sergilendiği fuarı, binlerce Bu...