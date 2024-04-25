Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

        BURSA'da FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:32 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’da FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!
        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        ABD, Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli füze verdi
        ABD, Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli füze verdi
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme
        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması

        Benzer Haberler

        Bursa'da dükkana çarpan traktördeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da dükkana çarpan traktördeki 2 kişi yaralandı
        İnegöl'de polisten kaçarken balkondan düşen şüpheli ağır yaralandı
        İnegöl'de polisten kaçarken balkondan düşen şüpheli ağır yaralandı
        Bursa'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Bursa'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Üzüm asmasını kesen yeğenini tabancayla yaralayan dayı tutuklandı
        Üzüm asmasını kesen yeğenini tabancayla yaralayan dayı tutuklandı
        Balkondan sarkarak polisten kaçmaya çalışan şüpheli, 3'üncü kattan düşüp ya...
        Balkondan sarkarak polisten kaçmaya çalışan şüpheli, 3'üncü kattan düşüp ya...
        Marmarabirlik, ortaklarına alım kampanyasının son ödemelerini yarın ve 10 M...
        Marmarabirlik, ortaklarına alım kampanyasının son ödemelerini yarın ve 10 M...