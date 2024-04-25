Bursa'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.