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        Konteynerde parçalara ayrılmış bedeni bulunan ayının başı ve derisi bahçede çıktı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde temizlik görevlileri, çöp konteynerinde başı kesilip derisi yüzülmüş ayıya ait parçalar bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:50
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        Konteynerde parçalara ayrılmış bedeni bulunan ayının başı ve derisi bahçede çıktı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde temizlik görevlileri, çöp konteynerinde başı kesilip derisi yüzülmüş ayıya ait parçalar bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis, ayının başı ve derisini evinin bahçesinde bulduğu E.K. (43) hakkında işlem yaptı.

        Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi’nde sabah saatlerinde bir çöp konteynerini boşaltmak isteyen belediyenin temizlik işçileri, ayıya ait beden parçalarıyla karşılaştı. İşçilerin ihbarı üzerine gelen polisler, yaptıkları araştırmada ayının başı ve derisini aynı mahallede oturan E.K.'nin evinin bahçesinde buldu. Polis, ulaşamadığı E.K. hakkından, Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin liraya kadar para cezası içeren, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan işlem yapılması için tutanak tuttu.

        Ayıya ait vücut parçaları temizlik görevlileri tarafından götürülüp, gömüldü.

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