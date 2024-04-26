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        Marmara Denizi'nde bulunan cesedin 'BATUHAN A' gemisi mürettebatı Ahmet Atav'a ait olduğu belirlendi

        MARMARA Denizi'nde, Karacabey ilçesinin Kurşunlu Mahallesi açıklarında, 2 gün önce balıkçılar tarafından su yüzeyinde bulunan cesedin 73 gün önce batan 'BATUHAN A' isimli geminin mürettebatından Ahmet Atav'a (22) ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 26.04.2024 - 19:05
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        Marmara Denizi'nde bulunan cesedin 'BATUHAN A' gemisi mürettebatı Ahmet Atav'a ait olduğu belirlendi
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        MARMARA Denizi'nde, Karacabey ilçesinin Kurşunlu Mahallesi açıklarında, 2 gün önce balıkçılar tarafından su yüzeyinde bulunan cesedin 73 gün önce batan 'BATUHAN A' isimli geminin mürettebatından Ahmet Atav'a (22) ait olduğu belirlendi.

        Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 2 gün önce balıkçılar, su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı cesedin üst aramasında, 73 gün önce batan 'BATUHAN A' gemisinin kayıp mürettebatından Ahmet Atav'a ait olduğu öğrenilen çakmak bulundu. Savcılık incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada cesetten alınan DNA örneği ile kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırıldı. Yapılan testlerin ardından cesedin Ahmet Atav'a ait olduğu belirlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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